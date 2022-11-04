القاهرة - ناهد إمام



تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج جلسة حوارية خلال فعاليات «مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» Cop27، والمقرر انعقاده بمدينة السلام، شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، بحضور أبرز القادة والساسة والمتخصصين في قضايا المناخ حول العالم، يشارك فيها عدد من شباب مصر من الباحثين بالخارج، لعرض مشروعاتهم لخدمة البيئة بالاستفادة من أبحاثهم في أكبر مراكز الدراسات في العالم وبالاستفادة من تخصصاتهم العلمية والعملية.

وذكر بيان لوزارة الهجرة امس أن هذه الجلسة الحوارية التي تنظمها الوزارة بقمة المناخ، تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وصرحت وزيرة الهجرة سها جندي، بأن قضايا المناخ وثيقة الصلة بالهجرة وتداعياتها، موضحة أن هناك الكثير من التأثيرات التي تحدث في عالمنا، ما يحتم تكاتفنا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن ذلك، مثمنة حرص القيادة السياسية على استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية.