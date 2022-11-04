القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات حول ظهور حالات إصابة بوباء «الكوليرا» في عدد من محافظات الجمهورية.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء «الكوليرا» في أي من محافظات الجمهورية.



وشددت على أن مصر خالية تماما من وباء «الكوليرا»، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بـ «الكوليرا» بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.



من جهة اخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعتبر مبادرة غير مسبوقة، باعتبارها تؤكد جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، كما تأتي هذه المبادرة في إطار استعداد مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27 خلال الأيام المقبلة.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات مؤتمر (المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية)، التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ود.محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة.