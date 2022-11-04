الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم المنتخب القطري الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم استعدادا لمباراته الودية أمام منتخب بنما مساء الغد، في التجربة قبل الأخيرة من مرحلة الإعداد لمباريات كأس العالم قطر 2022، وستقام المواجهة الودية على هامش معسكره الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية.



ومن المقرر أن يخوض العنابي مباراته الودية والأخيرة في إسبانيا ضد منتخب ألبانيا والتي ستكون مساء الأربعاء المقبل، على أن تعود البعثة إلى الدوحة والدخول في معسكر مغلق بفندق العزيزية في «أسباير»، والذي سيكون مقر العنابي خلال مباريات كأس العالم.



ويستعد الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز الإعلان عن القائمة النهائية للعنابي قبل أسبوع من موعد انطلاق مبارياته الافتتاحية في كأس العالم أمام منتخب الإكوادور التي ستقام في الـ 7:00 مساء 20 نوفمبر الجاري بستاد البيت.



هذا، وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن تدشينه الرسمي لقرية العنابي بالتعاون مع شركة مشيرب العقارية الغد، وهو مركز احتفال منتخب قطر، في الوقت الذي أعلنت شركة مشيرب العقارية، عن قائمة الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها مدينة مشيرب قلب الدوحة، قبيل وخلال بطولة كأس العالم.



وتقام الفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية في مدينة مشيرب قلب الدوحة هي منطقة البراحة والحي التراثي ومنطقة السكة، بينما تقدم العروض الضوئية في أحياء المدينة المختلفة، لتوفر للجماهير والصحافيين فرصة الاحتفال بكرة القدم.



وكذلك، تحتضن منطقة السكة المركز الإعلامي لكأس العالم، حيث يتوقع حضور 2000 صحافي من وسائل الإعلام العالمية المختلفة، وسيضم أقساما للبث المباشر، واستوديوهات، ومساحات خاصة لعرض المباريات، وغرفا للمؤتمرات الصحافية، ومركزا للخدمات الإعلامية.



وإلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفر أكثر من 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف مونديال قطر.



وفي الوقت الذي تقترب مبيعات تذاكر كأس العالم من 3 ملايين تذكرة، مع استمرار العد التنازلي للنسخة الأولى من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويعود أعلى معدلات الطلب على التذاكر للمقيمين في قطر والولايات المتحدة الأميركية والسعودية وإنجلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا.



صدارة عالمية وآسيوية لسلة قطر



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن تصدر المنتخب القطري للشابات (تحت 18 سنة) في منافسات 3×3 وحصوله على المركز الأول في التصنيف العالمي للمنتخبات برصيد 129.617 نقطة، متقدما على المنتخب الألماني الذي حل في المركز الثاني برصيد 128.294 نقطة.



كما تصدر المنتخب القطري للشباب ترتيب المنتخبات الآسيوية، وحل في المركز الثالث عالميا خلف ألمانيا وإستونيا، في إنجاز كبير يحسب للرياضة القطرية.



وكشف الاتحاد القطري لكرة السلة عن تأهل المنتخبين القطريين (رجال وسيدات)، تحت 23 سنة، إلى كأس العالم لكرة السلة تحت 23 سنة التي ستقام في پولندا خلال سبتمبر 2023.



وكما تأهل المنتخبان القطريان (شباب وشابات)، تحت 18 سنة، إلى بطولة العالم التي ستقام بالمجر في أغسطس 2023، وذلك عطفا على التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة.



واحتل المنتخب القطري الأول للرجال المركز الـ14 آسيويا، وهو مركز جيد في ظل وجوده ضمن العشرين الأوائل.