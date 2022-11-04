أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس غيبريسوس بدعم الكويت لبرامج المنظمة، بالإضافة إلى «التقدم الملموس» الذي أحرزته في مجال المنظومة الصحية.



جاء ذلك خلال اجتماع غيبريسوس مع مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.



ووصف غيبريسوس الكويت بأنها «فريدة في المنطقة» نظرا لما تقدمه من دعم بناء وموضوعي لبرامج المنظمة.



وأشاد المسؤول الأول عن الصحة في العالم بجهود الكويت في دعم برامج منظمة الصحة العالمية في محاربة الأوبئة والمساهمة الفعالة التي تقدمها بما في ذلك جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد عبر منظومة «كوفاكس» برعاية الأمم المتحدة.



كما أكد أن الكويت قد حققت تقدما ملموسا في المنظومة الصحية وتحرص على تطبيق اعلى معايير الوقاية والحماية في تطبيق تفاعلي لتقديم الحماية المجتمعية ضد مختلف الامراض والأوبئة.



من جانبه، قال السفير الهين، في تصريح لـ «كونا»، انه نقل الى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تقدير واهتمام القيادة السياسية الكويتية متمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بجهود ودور المنظمة.



كما نقل تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير الصحة د.أحمد العوضي وتثمينهما للدور المهم والبارز التي تقوم به المنظمة.



وأكد في الوقت ذاته حرص الكويت على تعزيز العلاقات المتميزة مع المنظمة في مختلف برامجها وذلك حرصا على استمرار هذه البرامج التي تصب في صالح مختلف شعوب العالم لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض.