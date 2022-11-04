صدر عدد نوفمبر من مجلة الكويت الذي تصدره ملف عن تاريخ الرياضة الكويتية التي تشكل جانبا من تاريخ نهضة الرياضة في الخليج العربي، وخصوصا أن الكويت كانت أولى دول المنطقة التي شاركت في المونديال لأول مرة في دورة عام 1982، كما تنشر موضوعا آخر بعنوان «هيدوه» الأغنية التي ارتبطت بتأهل «الأزرق» للمونديال.



وتنشر المجلة في الملف موضوعا عن احتفاء الفن بالرياضة الكويتية من خلال الأعمال الفنية، مع التركيز على مسرحية «الكرة مدورة» التي قدمت نموذجا لدور الفن في تناول مشاكل الرياضة وأزمة التعصب الرياضي في الكويت.



وتضمن الملف موضوعات حول استضافة دولة قطر الشقيقة لكأس العالم، يتضمن موضوعا بعنوان «قطر تسطر اسمها بحروف من نور في تاريخ الرياضة العالمية»، إذ يلقي الضوء على تاريخ الرياضة في دولة قطر منذ بداية تأسيس النوادي في الخمسينيات وصولا إلى استضافة المونديال.

وتنشر أيضا موضوعا عن المشاركات الخليجية التي نظمت خلال قمة العلا الخليجية دعما لتنظيم بطولة كأس العالم في قطر وجعلها فرصة لإبراز الهوية الخليجية وقيم التسامح الإسلامي العربي، وكذلك موضوعا يستعرض تفاصيل نجاح قطر في استضافة مونديال 2022، منذ إعداد الملف القطري عام 2009 حتى إعلان «الفيفا» قطر الدولة المستضيفة للحدث الكبير.



وتغتنم مجلة الكويت الفرصة في احتفالات سلطنة عمان الشقيقة بعيدها الوطني الثاني والخمسين، لترفع التهاني للشعب العماني الشقيق تحت القيادة الرشيدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وبهذه المناسبة تنشر المجلة موضوعا بعنوان «سلطنة عمان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2040»، ويضم العدد أيضا مجموعة أخرى من الموضوعات والمقالات الأدبية والثقافية.



تجدر الإشارة إلى أن المجلة تصدرها وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، عبر توجيهات داعمة من معالي وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام محمد بن ناجي ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي وجهود أسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي.