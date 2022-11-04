استقبلت إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفد أكاديمية باريس من الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة د.جاسم الأستاد، ونائب المدير العام لشئون التدريب بالإنابة م.عبدالعزيز الرويح ومدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي أ.د.سعاد الشبو.



وتم خلال اللقاء مناقشة برنامج زيارة الوفد وآلية التدقيق وإجراءات الاعتماد البرامجي والمؤسسي التي سيقوم بها الوفد الزائر خلال جولتهم المكثفة لعدد من معاهد وكليات الهيئة. كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين وإمكانية فتح آفاق جديدة للشراكات العلمية من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في معاهد وكليات الهيئة للوصول إلى أعلى المعايير الأكاديمية العالمية.



وبعد اللقاء، قام وفد أكاديمية باريس بزيارة كل من معهد التدريب الإنشائي والمعهد العالي للاتصالات والملاحة وكلية الدراسات التكنولوجية للاطلاع على الملفات الخاصة للاعتمادات ومتابعتها وما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة.