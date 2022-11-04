يحيى حميدان



يتجدد الصراع بين الشباب واليرموك على صدارة دوري «زين» للدرجة الأولى اليوم، عندما يلتقي الأول مع برقان عنــد الساعـة الـ 5:30 مساء على ملعب ناصر العصيمي بنادي خيطان، فيما يلعب الثاني مع الصليبيخات في الـ 5:30 على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وذلك ضمن الجولة السادسة من المسابقة.



ويتصدر الشباب الترتيب برصيد 10 نقاط، متقدما على اليرموك بفارق نقطة وحيدة، في حين يأتي الصليبخات ثالثا برصيد 4 نقاط، ويحتل خيطان، الذي يرتاح اليوم، المركز الرابع بـ 3 نقاط، وأخيرا يقبع برقان في المركز الخامس برصيد نقطتين.



ولا يريد «أبناء الأحمدي» التفريط في صدارتهم عبر تجاوز «الذهبي» القادم من خسارة قاسية من السالمية 1-8 ضمن الدور ربع النهائي من كأس ولي العهد، وبالتالي فإنه يريد استغلال ظروفه ومعاناته من غيابات لاعب الوسط ناصر القحطاني للإصابة والمدافع البرازيلي ويسلي سانتوس للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية.

وفي المباراة الأخرى، يأمل «أبناء مشرف» في تجاوز الصليبخات «الصعب» وانتظار تعثر المتصدر، إلا أن مهمته لن تكون سهلة أمام الصليبخات الذي يقدم مستويات لافتة تحت قيادة المدرب مالك القلاف.