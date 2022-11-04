يعقوب العوضي





خطـف اليرموك فوزا صعبا ومثيـرا من الفحيحيـل بنتيجـة 26-25، حيث جاء هدف الفوز في الثانية الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس في المباراة الافتتاحية من البطولة المقامة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وبذلك يكسب الفائز أول نقطتين برصيده فيما يبقى الخاسر دون نقاط.

إلى ذلك، تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة مباراتين اليوم، فيلعب في الأولى العربي مع كاظمة في 5.00 مساء، بينما يتواجه في الثانية برقان مع القرين في 7.00 مساء.

ففي المباراة الأولى يبحث العربي عن العودة إلى مصاف الكبار والمنافسة منذ انطلاقة مشواره في البطولة والذي تعثر فيه على مدار الموسمين الماضيين وذلك تحت قيادة المدرب الوطني د.أحمد فولاذ الذي يملك خبرة ميدانية محلية وسيرة تدريبية ناجحة ومعولا على المحترفين أسامة الجزيري ونضال العمري من تونس، وفي المقابل، أظهر كاظمة وجهه الحقيقي في بطولة السوبر التي حقق لقبها لأول مرة بالفوز على الكويت وعليه فهو يتطلع لبداية قوية تضعه.