قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر وعدد من قيادات قوة الإطفاء العام بافتتاح مركز عريفجان للإطفاء الكائن بمدينة صباح الأحمد السكنية الذى شيد بأحدث نظم البناء ليلبي احتياجات رجال الإطفاء ويغطي جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها ويكون مساندا لباقي المراكز في المنطقة الجنوبية.

يأتى افتتاح هذا المركز حرصاً من قوة الإطفاء العام على تعزيز إمكانياتها والقيام بواجباتها المنوطة بها للحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات.

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجهود أعضاء قوة الاطفاء العام وتضحياتهم التي تشعر المواطنين والمقيمين بالأمان والطمأنينة.

من جهته، أكد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد على أن مدينة صباح الأحمد السكنية تم اضافة تأمينها بافتتاح ثاني مركز إطفاء فيها.

والجدير بالذكر ان اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة افتتاح مراكز الإطفاء نابع من حرص الحكومة على توفير جميع الخدمات في المدن و المناطق الجديدة لكي ينعم المواطنون والمقيمون بأقصى درجات الحماية والأمن المجتمعي.