قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس الخميس بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر وعدد من قيادات قوة الإطفاء العام، بافتتاح مركز عريفجان للإطفاء الكائن بمدينة صباح الأحمد السكنية الذي شيد بأحدث نظم البناء ليلبي احتياجات رجال الإطفاء ويغطي جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها ويكون مساندا لباقي المراكز في المنطقة الجنوبية.



وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجهود أعضاء قوة الاطفاء العام وتضحياتهم التي تشعر المواطنين والمقيمين بالأمان والطمأنينة.



من جهته، أكد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ان مدينة صباح الأحمد السكنية تمت اضافة تأمينها بافتتاح ثاني مركز إطفاء فيها.



الجدير بالذكر ان اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسرعة افتتاح مراكز الإطفاء نابع من حرص الحكومة على توفير جميع الخدمات في المدن والمناطق الجديدة لكي ينعم المواطنين والمقيمين بأقصى درجات الحماية والأمن المجتمعي.



ويأتي افتتاح هذا المركز حرصا من قوة الإطفاء العام على تعزيز إمكانياتها والقيام بواجباتها المناطة فيها للحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات.