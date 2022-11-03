الشارقة - يوسف غانم

تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم الأدبية والثقافية كرم نائب حاكم الشارقة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي الفائزين بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وجائزة ترجمان، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل، في أول أيام المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب.

وتفضل نائب حاكم الشارقة بتكريم معهد الشرق - كارلو ألفونسو نلينو الإيطالي عن الترجمة الصادرة باللغة الإيطالية لمقدمة سليمان البستاني لإلياذة هوميروس، الفائز بجائزة ترجمان، وهي أكبر جائزة للترجمة في العالم، تعنى بتنشيط حركة الترجمة عن اللغة العربية، وتبلغ قيمتها مليون وثلاثمئة ألف درهم إماراتي.

وضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، كرم سموه الفائزين وهم: الكاتبة د.مشاعل إبراهيم النابودة الفائزة بجائزة الشارقة لأفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية عن روايتها «جراح مزمنة»، وفي مجال الدراسات جاءت الجائزة من نصيب الكاتب د.عبدالله المغني عن مؤلفه «ملامح من تاريخ الإمارات من خلال كتابات الرحالة والسياسيين الغربيين»، بينما ذهبت جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي إلى الكاتبة شيخة مبارك الناخي عن كتابها «وتلك الأيام».

كما فازت بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية الكاتبة الكويتية منى الشمري عن روايتها «خادمات المقام»، فيما حصدت دار نشر بينغوين راندوم هاوس جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي عن كتاب «الحياة المصغرة - كشف المعجزات عن العالم المصغر»، فيما نالت جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي الكاتبة فاثي نسثنينغيلا من جنوب أفريقيا عن كتابها «ذاي غت يو توو».

وعلى صعيد جوائز دور النشر، نالت جائزة أفضل دار نشر محلية للعام 2022، دار روايات الإمارات وحازت على جائزة أفضل دار نشر عربية دار مؤسسة الانتشار العربي من لبنان، فيما جاءت جائزة أفضل دار نشر أجنبية للعام من نصيب الدار العالمية للكتاب الإسلامي.