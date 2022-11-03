كشف مراقب مطار الكويت T5 عن ضبط كمية من مخدر القنب والتي تم ضبطها مع راكب آسيوى حاول اخفاءها في حقيبته بين الملابس ويقدر وزنها بما يقارب ربع كيلو ، هذا وأكد بأننا مستمرون في ضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد.

هذا وافاد مدير عام الجمارك سليمان الفهد بأن الضبطيات في جميع المنافذ تدل على تكاتف الجميع ضد مهربي المخدرات الذين هدفهم الرئيسي الكسب المادي غير المشروع وتدمير ابنائنا وبناتنا واكد ان الامن خط احمر لا يمكن تجاوزه ومستمرون بالتعاون مع جميع الجهات وعلى جميع الاصعدة بهدف حفظ امن وامان الكويت.