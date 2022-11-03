زكي عثمان

فجر جيرارد بيكيه مفاجأة كالقنبلة معلنًا اعتزاله كرة القدم، وخوض آخر مباراة مع ناديه برشلونة الإسباني يوم السبت المقبل أمام الميريا.

بيكيه وضع بذلك حدًا لمسيرته مع البلوجرانا التي دامت لـ15 موسمًا، حيث جاء ذلك من خلال مقطع عاطفي مدته دقيقتان استعرض فيه كامل مسيرته الكروية منذ وصوله إلى لا ماسيا، وقال: "الآن وبعد أن تحققت أحلام ذلك الطفل، أريد أن أخبركم أن الوقت قد حان لإغلاق هذه الدائرة، لقد قلت دائمًا إنه بعد برشلونة لن يكون هناك فريق آخر، وهكذا ستكون، يوم السبت ستكون آخر مباراة لي في كامب نو".

لذلك، فإن المباراة ضد ألميريا يوم السبت في برشلونة تأخذ صبغة خاصة للغاية، حيث ستكون الأخيرة لبيكيه بقميص برشلونة، على الأقل في كامب نو.



ويبقى أن نرى ما إذا كانت المباراة ضد أوساسونا يوم الثلاثاء المقبل ستكون نهائية، والتي يعلق بها حذائه قبل كأس العالم.

المدافع البالغ من العمر 35 عامًا لديه عقد مع برشلونة حتى عام 2024، لكنه قرر أنه لن يستمر في صفوف الفريق الكتالوني.



وبالتالي سيتوقف بيكيه عن ارتداء ملابسه كلاعب برشلونة بعد 15 موسمًا في كامب نو، حيث عاد للفريق بعد احترافه في مانشستر يونايتد وتدرب كلاعب كرة قدم تحت إشراف بيب جوارديولا في صيف 2008.

أحد أهم المدافعين في تاريخ النادي لعب حتى الآن إجمالي 615 مباراة كلاعب في برشلونة وسجل 53 هدفًا، وهو خامس لاعب خاض أكبر عدد من المباريات مع برشلونة.

وبقيمص برشلونة حصل بيكيه على 30 لقبًا منها 3 ألقاب دوري أبطال و8 بطولات دوري.

أما عن مسيرته بشكل عام فقد فاز بـ34 لقبًا على مستوى الأندية، بالإضافة إلى كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2008 مع إسبانيا.

لعدة مواسم، كان بيكيه لاعبًا أساسيًا في تشكيلات برشلونة، مع كل المدربين، من جوارديولا إلى تشافي، بما في ذلك تيتو فيلانوفا وتاتا مارتينو ولويس إنريكي وإرنستو فالفيردي وكيكي سيتين.



ومع ذلك، أبلغه تشافي في الصيف الماضي أن مشاركته في هذا الموسم ستنخفض بشكل كبير، لدرجة أنه أصبح خامس قلب دفاع للفريق، اذ شارك في 9 مباريات فقط هذا الموسم منها 5 فقط أساسيًا.