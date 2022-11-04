شهد استوديو برنامج "صار الوقت" اللبناني الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم على قناة (أم تي في) اللبنانية عراكاً بين الجمهور على الهواء، ما أدى إلى تعليقه مساء الخميس، حيث انتقل الاشتباك إلى خارج مبنى القناة وتدخل الجيش اللبناني لوقف الإشكال.

وفي أول تعليق، أعربت إدارة البرنامج عن أسفها لما حصل في الاستديو، واصفةً إيّاه بـ"غير المقبول ولا يليق بجمهور كان يُفترض أن يكون منضبطاً". وكان البرنامج الذي استضاف نواباً في البرلمان اللبناني وإعلاميين قد شهد انتقادات للتيار الوطني الحر المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون المنتهية ولايته ما استثار غضب مؤيديه في الاستوديو.