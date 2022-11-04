قامت مزارع الرياح في بريطانيا بتوليد كمية قياسية من الكهرباء، مما قلل الطلب على الغاز الطبيعي بعد بدء درجات الحرارة في الانخفاض مباشرة مع دخول الشتاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

واقترنت سرعات الرياح الكبيرة مع درجات حرارة أعلى من المتوسطة هذا الخريف ، مما ساعد في تخفيف اعتماد بريطانيا على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.

وسيكون الطقس أكثر برودة في الشتاء المقبل أكثر من أي وقت مضى، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا انخفاضا في إمدادات الغاز الطبيعي بعد تخفيض الإمدادات الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.

وولّدت مزارع الرياح في المملكة المتحدة أكثر من 20 جيجاوات يوميا، لتحطم الرقم القياسي الذي تم تسجيله قبل أسبوع، وفقا لشبكة الطاقة الوطنية.

ومن غير المحتمل أن يبقى هذا الرقم القياسي طويلا، حيث إن لدى المملكة المتحدة مزارع الرياح متزايدة في البحر، ويتم يتم تشغيل مواقع جديدة سنويا.