أظهرت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي فوز اليمين بقيادة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست (البرلمان) بـ 65 مقعدا.



ويقول خبراء فلسطينيون إن تلك النتائج ستنعكس أيضا على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، والتي تشهد توترا وتصاعدا في عمليات الجيش الإسرائيلي، وتنفيذ عمليات فلسطينية.



وتوقع الخبراء أن تعمل الحكومة الجديدة على تشديد قبضتها على الضفة الغربية وخاصة شمالها، مما ينذر بمواجهة قد تتحول إلى انتفاضة جديدة.



ومنذ مطلع العام الحالي 2022، تشهد مناطق متفرقة من الضفة تصعيدا ملحوظا وارتفاعا لوتيرة عمليات الجيش الإسرائيلي فيها.



وتبنت جماعة فلسطينية مسلحة، في 11 أكتوبر الماضي، 5 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين، وهو ما اعتبره خبراء تطورا في المواجهة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.



وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم «عرين الأسود»، ومقرها بمدينة نابلس (شمال)، عبر بيان، مسؤوليتها عن تنفيذ العمليات الخمس، متوعدة أن «بركان عملياتنا بدأ ولن يخمده إلا الله».



ومنذ العملية، فرضت إسرائيل حصارا على مدينة نابلس، خنق كل مناحي الحياة.



واغتالت إسرائيل عددا من أبرز قادة الجماعة المسلحة، في عمليتين منفصلتين، الأولى عبر زرع عبوة متفجرة في أزقة البلدة القديمة من نابلس الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل قيادي في الجماعة، والثانية في عملية عسكرية استمرت لساعات فجر الثلاثاء، قتل خلالها 5 فلسطينيين، بينهم قيادي في الجماعة.



و«عرين الأسود» مجموعة مسلحة ينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية، وقتل الجيش الإسرائيلي عددا منهم، وظهرت علنا في عرض عسكري بالبلدة القديمة في نابلس مطلع سبتمبر الماضي.



وفي مدينة جنين شمالي الضفة أيضا تتبنى جماعة تطلق على نفسها اسم «كتيبة جنين» عمليات إطلاق نار على حواجز إسرائيلية وتتصدى لاقتحامات الجيش الإسرائيلي.



مدير مركز القدس للدراسات، التابع لجامعة القدس، أحمد رفيق عوض أن «نتائج الانتخابات الإسرائيلية مؤشر أن التصعيد سيد الموقف في الأراضي الفلسطينية في الفترة المقبلة».



وأضاف «حكومة يمينية متطرفة من المؤكد أنها ستعمل على تشديد قبضتها على الفلسطينيين، وستعمل على التعامل مع موجة التصعيد بمزيد من العنف والقتل والحصار، الأمر الذي ينذر باستمرار حالة المواجهة، وخاصة في شمالي الضفة».



وبرأي عوض أنه رغم التصعيد الإسرائيلي المتوقع فإنه لن يكون قادرا «على كسر العمل المقاوم الفلسطيني، وهذا يدفع نحو انفجار الأوضاع وتصاعد المواجهة».



ويرى أن ما ينفذ من عمليات للمقاومة الفلسطينية تشير إلى تقدم وتطور في تنظيم عمل المجموعات المسلحة، والتي تختار فكرة المواجهة والاشتباك، وتقوم بفعل وليس رد فعل بالرغم من الإجراءات الإسرائيلية.



وهي لم تعد عفوية ومرتجلة، بل فيها عمل حقيقي وتطرح أهداف تنقل المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، الى مرحلة متقدمة، بحسب عوض.



وربط عوض بين تصاعد تلك العمليات وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية من قتل وهدم للمساكن وبناء استيطاني واقتحامات للمسجد الأقصى وتصاعد اعتداءات المستوطنين.



وفوز اليمين يقود إسرائيل إلى عدم القبول بالتعايش مع الفلسطينيين، بحسب سليمان بشارات، مدير مركز يبوس للدارسات، فتلك النتائج تعزز الجماعات الاستيطانية التي باتت تشكل مرتكزا ديموغرافيا مهما بالضفة الغربية وسيطرتها على مفاصل كثيرة بها، وبالتالي يمكن الوصول إلى حالة من الصدام ما بين الفلسطينيين والمستوطنين.



وتوقع بشارات أن تعمل الحكومة الإسرائيلية القادمة على تعزيز قبضتها على الفلسطينيين، بمزيد من الإجراءات القمعية واستمرار المداهمات والحصار، ودعم المستوطنين.



وأرجع الخبير الفلسطيني جهاد حرب تطور العمل العسكري في الضفة الغربية إلى تصاعد حالة الاحتقان في ظل غياب أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية واستمرار الإجراءات التعسفية الإسرائيلية.



ويظهر تصاعد العمليات الفلسطينية خيبة امل لدى الشباب الفلسطيني تدفعهم إلى التمرد، باعتبار الخيارات السياسية لم تجدي نفعا وكذلك التحرك الدولي، فضلا عن ان المفاوضات دون جدوى، كما يرى حرب.



ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل 2014، بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.



ويظهر تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، وخاصة في شمالها، تحول في العمل الميداني والعسكري ضد الاحتلال، ومن المتوقع تصاعده، كما يعتقد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأميركية في جنين أيمن يوسف، حيث إن «المؤشرات تدل على أننا ذاهبون نحو مواجهة مسلحة لا يعرف لها وقت وزمان».