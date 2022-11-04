يمنح دوي الضربات الأوكرانية التي تستهدف معقل الروس الجنوبي في خيرسون، على الطرف الآخر من الطريق، أولكسندر بريخودكو فسحة من الأمل.



يقف هذا الرجل البالغ 42 عاما والمفعم بالحيوية على انقاض متجر العائلة الذي بناه بيديه على أطراف منطقة استولت عليها روسيا فجأة.

حطمت القوات الروسية، في محاولتها الثانية للاستيلاء على ميناء قريب من نهر ميكولايف (جنوب أوكرانيا) في يوليو، ما بناه طوال حياته.



منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد في أغسطس، أصبح الطريق بين ميكولايف وخيرسون أحد المحاور الرئيسية للحرب التي بدأت في 24 فبراير مع الغزو الروسي.



نشأ بريخودكو في قرية كوتلياريف، الواقعة على هذا الطريق، حيث تعرض المصنع المحلي لقصف روسي، وقال «حياتنا تعتمد على جنودنا»، بينما يتكثف القصف، مضيفا أن «سماع أنباء عن نجاحاتنا يثلج صدورنا».



وأوضح «حتى الأمور البسيطة مثل مشاهدة مركبة عسكرية وهي في طريقها إلى الجبهة وعودتها دون عوائق، ترفع معنوياتك».



في شمال البلاد، أتاح الهجوم الأوكراني المضاد استعادة أراض منذ سبتمبر دون قتال تقريبا من القوات الروسية.

هجوم ممنهج



لا يتوقع أي من طرفي النزاع، والقرويون في كوتلياريف كذلك، أن يتكرر هذا الأمر في خيرسون، أول مدينة أوكرانية رئيسية تحتلها القوات الروسية في بداية هجومها.



مدينة خيرسون اساسية للربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 وشواطئ بحر آزوف. وسيجعل سقوطها الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين خالي الوفاض تقريبا بعد حرب جعلته منبوذا في أعين معظم العالم وأعادت روسيا إلى عزلتها إبان الحقبة السوڤييتية.



بدأت معركة أوكرانيا للسيطرة على خيرسون بهجوم ممنهج بواسطة صواريخ بعيدة المدى وافقت واشنطن، بعد تردد، على البدء في تسليمها في أواخر مايو.



ونجحت القوات الأوكرانية باستهداف مخازن الأسلحة وطرق الإمداد التي تستخدمها روسيا لتزويد جنودها في خيرسون، وكان الهدف ارغام الروس على الاكتفاء بالأسلحة التي بحوزتهم ومنعهم من الحصول على المزيد. ثم بدأت بقصفهم.



يشير دوي أصداء الحرب حول كوتلياريف إلى أن خطة أوكرانيا تؤتي ثمارها.



يرد الروس على الهجوم الأوكراني بوابل من الضربات المتقطعة التي لم تعد تنال من عزيمة القرويين الذين قاسوا ثمانية أشهر من الحرب.

قال فيكتور رومانوف (44 عاما) الذي كان يعمل في المصنع المحلي «إنهم لا يستهدفوننا كثيرا الآن».

قطار ملاهي



مثل كل أسبوع، عاد مع زوجته إيرينا لتفقد منزله وإطعام الكلاب والقطط الذين تركوهم في المنزل. يفضل الزوجان البقاء في ميكولايف، حيث يشعران بأمان أكثر وإمدادات الغاز والكهرباء مضمونة أكثر.



تقول إيرينا «كنا مفعمين بالأمل قبل أن نشاهد القنابل وهي تتساقط على رؤوسنا»، مضيفة «تشعر وكأنك في قطار ملاهي، يتغير المزاج صعودا وهبوطا» مشيرة إلى ثقتها في قدرة أوكرانيا على صد الروس.



واظهر الهجوم الذي استهدف الأسطول الروسي المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا العام 2014 بواسطة مسيرات، تصميم أوكرانيا على جبهتها الجنوبية.



ويشعر الكسي فاسيلينكو المولود في خيرسون (32 عاما) والناطق بالروسية وقاتل القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا في عام 2014، بالقلق.



كان يعمل في المصنع الذي دمر الآن في كوتلياريف. وبقي على اتصال دائم مع أقاربه في خيرسون، في سرية تامة.



واوضح «كل شخص أعرفه يريد العودة إلى أوكرانيا. إنهم يعانون حقا».



أدت عملية تفجير استهدفت جسرا رابطا بين روسيا وشبه جزيرة القرم في 8 أكتوبر، واتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف ورائها، إلى إعاقة الإمدادات.



وقال فاسيلينكو بحسرة «إنهم يشعرون بالعزلة التامة» مضيفا «اعتقد انه لو حصلت أوكرانيا على الدعم الغربي نفسه الذي نحظى به الآن في عام 2014، لما حدث أي من هذا».