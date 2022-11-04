130 إلى 150 ديناراً تكلفة الذهاب والعودة في مباريات الدور الأول

الشركات تشترط توافر تذاكر المباريات وبطاقة «هيا» قبل الصعود للطائرة



مصطفى صالح



كشفت العديد من شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، عن جدول رحلاتها الخاص بمباريات كأس العام 2022 المقام في قطر، وذلك عبر رحلات مكوكية تمكن المشجعين من السفر إلى الدوحة لمتابعة مبارياتهم المفضلة والعودة في اليوم ذاته.



وتبدأ الرحلات المجدولة لمتابعي مباريات كأس العالم من تاريخ 21 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، إذ تصل الرحلة إلى الدوحة قبل 4 ساعات من موعد المباراة، وتعود بعد 4 ساعات من انتهائها، بأسعار تبدأ من نحو 130 إلى 150 دينارا خلال مباريات الدور الأول.



وتتاح هذه الخدمة للمسافرين حاملي تذاكر المباريات فقط، بالإضافة إلى هوية المشجعين الرسمية والتي يحتاج إليها المشجعون لدخول قطر وكذلك الملاعب «بطاقة هيا».



وتتضمن حجوزات تلك الرحلات سياسة أمتعة مناسبة للمسافرين، إذ تسمح بحمل حقيبة يد وزنها 7 كيلوغرامات، مع توفير خدمة النقل من مطار حمد الدولي إلى الملاعب من قبل السلطات القطرية المنظمة.