تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية رقم (114) منتصف ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط بالسودان، ورئيس اللجنة العليا للتحضير للاجتماع إن استضافة السودان للاجتماع جاء بعد الموافقة على الدعوة التي سبق وأن تقدم بها السودان ممثلاً في وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم حال رئاسته الدورة السابقة رقم (113) بجمهورية موريتانيا حيث قام بتقديم دعوة لاستضافة اجتماع الدورة (114) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في السودان (ديسمبر المقبل).

وأوضح أن الاجتماع سوف يشارك فيه كبار المسئولين والمختصين إلى جانب مشاركة الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء ، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل على التحضير للاجتماع والتنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية بما يضمن نجاح الاجتماع وتحقيق أهدافه .

وأعرب عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهداف المجلس الذي يمثل أحد الأجهزة الفنية المتخصصة والأذرع المساعدة في مجال العمل التنفيذي لجامعة الدول العربية وأحد أجهزتها الرئيسية ويعنى بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للدول العربية، من خلال تكامل رؤوس الأموال العربية مع الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية في السودان لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو طرق ووسائل آمنة تقي الشعوب شر نقص الغذاء المتوقع.