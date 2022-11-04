تتوسع شبكة الاتصالات النقالة من الجيل الخامس "5 جي" في ألمانيا بوتيرة أسرع مما كان مخططا له بالأساس.

وأعلنت مجموعة "أو 2 تليفونيكا" لخدمة الاتصالات النقالة أن شبكة الجيل الخامس التابعة لها وصلت حاليا إلى 75% من سكان ألمانيا، وقالت إنها تجاوزت بذلك هدفها الأصلي الذي كان يرمي إلى وصول شبكة الجيل الجديد إلى 50% من سكان ألمانيا بحلول نهاية العام.

من جانبه، قال رئيس المجموعة ماركوس هاس:" نحن نسرع وتيرة توسيع شبكتنا للجيل الخامس" مشيرا إلى أن المجموعة تركز في الوقت الراهن على الترددات واسعة النطاق 700 ميجا هرتز حتى تقدم المعيار السريع للاتصالات النقالة في المناطق الريفية بشكل أسرع ومن أجل تحقيق أفضل تغطية ممكنة على مساحة كبيرة.

ولفت هاس إلى أنه تم توصيل المعيار السريع للاتصالات النقالة إلى 25% أخرى من سكان البلاد في الفترة بين تموز/يوليو حتى تشرين الأول/أكتوبر وحدها.

وفي ذات السياق، أعلنت مجموعة "فودافون" المنافسة أنها حققت "هدفها الخاص بتوسيع نطاق شبكة 5جي لعام 2022 قبل موعده المحدد"، ونوهت المجموعة إلى أن فنييها نشطوا 20 ألف هوائي 5 جي إضافية منذ بدء العام. وقالت تانيا ريشتر رئيسة الشبكة في المجموعة إن فودافون تمكنت بذلك من تقديم عرض شبكة 5جي إلى أكثر من 60 مليون شخص في ألمانيا أي ما يعادل 75% من إجمالي سكان البلاد.

وكانت هذه النسبة وصلت إلى 68% في الصيف المنصرم.

ووصفت ريشتر مزايا هذه التكنولوجيا قائلة إنها توفر نموا مستمرا في البيانات كما أن شبكة 5 جي" تقدم نطاقات تردد عالية وتساعد على نقل الكميات المتزايدة من البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأكثر استقرارا من التقنيات الحالية لشبكة الجوال".

من جانبها، أعلنت مجموعة دويتشه تليكوم أنها لا تزال هي الرائدة في مجال تغطية شبكة الجيل الخامس في ألمانيا مشيرة إلى أنها أوصلت الشبكة الجديدة إلى أكثر من 92% من سكان ألمانيا.