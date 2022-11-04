أعلنت شركة "إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات أن صافي دخلها للربع الثالث ارتفع بنسبة 65%، ليصل إلى 667 مليون يورو(667 مليون دولار) من 404 ملايين دولار العام الماضي.

وزادت ربحية السهم بنسبة 67%، لتصل إلى 85ر0 يورو من 51ر0 يورو قبل عام.

وارتفعت الأرباح قبل تعديل الفوائد والضرائب، بنسبة 26%، عن العام الماضي، لتصل إلى 836 مليون يورو، مما يعكس بالأساس عمليات تسليم الطائرات التجارية والأداء العالي لقطاعات الدفاع والفضاء والمروحيات في شركة إيرباص.

وسجلت العائدات زيادة بنسبة 27% لتصل إلى 31ر13 مليار يورو من 52ر10 مليار يورو، العام الماضي، مما يعكس بالأساس ارتفاع معدل تسليم للطائرات التجارية.

وبالنظر إلى المستقبل، حافظت الشركة على أهدافها لتحقيق حوالي 700 عملية تسليم لطائرات تجارية وتحقيق حوالي 5ر5 مليار يورو من الأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة في عام 2022 .