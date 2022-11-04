تتداعى السياحة في بالي، أشهر جزيرة سياحية في إندونيسيا، منذ ضربت جائحة فيروس كورونا العالم قبل عامين، فيما لم تعد الأرقام إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال وايان ماجا الذي يدير وكالة سفر في منتجع سانور المطل على البحر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لا يوجد عندي أي عملاء تقريبا حتى الآن".

ومثل الكثيرين في الصناعة، يأمل الآن في أن تجلب قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة المقرر أن تعقد في نوسا دوا بجنوب جزيرة بالي يومي 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر، الكثير من التغيير المطلوب بشدة.

وفي حين أن الكثير من المحليين وجدوا الأمور بدأت تبدو أحسن في تموز/يوليو وآب/أغسطس، فأن الآمال في تعاف قريب تراجعت سريعا جراء هطول الأمطار على نحو غير معتاد في تشرين الأول/أكتوبر .

كما أن الحرب الروسية على أوكرانيا وكذلك سياسة صفر كوفيد الصارمة في الصين حيث أن أغلب حدود البلاد مازالت مغلقة، تؤثر على عدد السياح الذين يصلون بالي.

ومثلما هو الحال قبل الجائحة، يأتي أغلبية السياح الدوليين من أستراليا.

وأجزاء كثيرة من أشهر الوجهات في الجزيرة مثل ممشى سانور، مهجورة حاليا. والمقاهي شبه خاوية، باستثناء من الندل المشتاقين للعملاء.