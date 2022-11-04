خلص استطلاع إلى أن الكنديين قالوا إنهم لم يشعروا بمثل هذا السوء إزاء أحوالهم المادية منذ أكثر من عقد، حيث يعانون من انخفاض أسعار المنازل وارتفاع أسعار كل المنتجات.

وأظهر استطلاع لهيئة نانوس، أجرته لصالح وكالة بلومبرج للأنباء، إن 47% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن أحوالهم المادية ازدادت سواء خلال العام الماضي.

وجاء في الاستطلاع أن 13% فقط قالوا إن أحوالهم المادية تحسنت.

وتقوم هيئة ناتوس كل أسبوع باستطلاع آراء 250 كنديا بشأن أحوالهم المادية الشخصية والأمن الوظيفي والاقتصاد وأسعار العقارات.

وأوضح الاستطلاع أن الكنديين يشعرون بالتشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد، حيث قال 64% إنهم يتوقعون أن يتدهور خلال الستة أشهر المقبلة، في حين يرى 9% أن الاقتصاد سوف يتحسن.