خفضت شركة باناسونيك اليابانية للالكترونيات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام المقبل بأكمله، بما يخالف متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تبلغ أرباح التشغيل 320 مليار ين (16ر2 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات صدرت في أيار/ مايو كانت تدور حول 360 مليار ين، بينما كان محللون استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم يتوقعون 3ر356 مليار ين.

وقالت إنها تتوقع أن تبلغ الأرباح الصافية 235 مليار ين، في تراجع من 260 مليارا في توقعاتها السابقة. وكان محللون يتوقعون أن تبلغ 32ر247 مليار ين.

وعدلت الشركة بالارتفاع صافي المبيعات المعلن في أيار/ مايو للعام بأكمله، قائلة إنها تتوقع الآن أن يبلغ صافي المبيعات 20ر8 تريليون ين، مرتفعا من 90ر7 تريليون ين، بينما كان محللون يتوقعون 88ر7 تريلي ون ين.

وقالت إنه على الرغم من أنها تتوقع تراجعا كبيرا في المبيعات عن التوقعات الأولية، فقد تم الأخذ في الاعتبار تأثير تحويل العملات الأجنبية والتحسن الناتج عن مراجعات الأسعار.

ويبدأ العام المالي المقبل في الأول من نيسان/ أبريل.