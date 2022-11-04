كشفت دراسة أجريت في استراليا أن أكثر من 63 الف شخص يقضون نحبهم سنويا من لدغات الثعابين، بسبب تعذر توفير جرعات الترياق اللازمة لانقاذ حياتهم.

ويقول الباحث ريتشارد فرانكلين من كلية الطب العام بجامعة جيمس كوك الاسترالية أن لدغات الثعابين أودت بحياة شخصين في أستراليا عام 2019 مقابل 51 الف شخص في الهند.

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكا ل إكسبريس" المتخصص فيالأبحاث الطبية: "لقد وجدنا أن غالبية الوفيات من لدغات الثعابين تقع في جنوب آسيا، في المنطقة التي تمتد من أفغانستان إلى سريلانكا بما في ذلك باكستان والهند وبنجلاديش، فيما تأتي منطقة الصحراء الأفريقية في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع معدل الوفيات".

وأشار إلى أن نيجيريا في صدارة الدول الافريقية من حيث معدلات الوفاة الناجمة عن لدغات الثعابين.

ويوضح أن "ضحايا لدغات الثعابين في جنوب آسيا ومنطقة الصحراء الأفريقية عادة ما يتوجهون إلى معالجين محليين أو مراكز طبية ذات إمكانيات محدودة، وبالتالي لا يحصلون على جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياتهم".

وأشار إلى أن "توفير جرعات الترياق اللازمة لاسيما في المناطق الريفية في العالم يمكن أن ينقذ أرواح آلاف الأشخاص، ولابد من ضخ استثمارات أكبر في هذا المجال وإعطاء أولوية للتصدي لهذه المشكلة".

وذكر فرانكلين أن عدد الوفيات بسبب لدغات الثعابين يتراجع على مستوى العالم، ولكنه مازال من المتوقع أن يصل إلى 68 ألف شخص في عام 2050 بسبب الزيادة في تعداد البشر بشكل عام.