أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الدنماركي انخفاض معدل البطالة بصورة طفيفة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عقب أن استقر خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وتراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 5ر2% في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بـ 6ر2% في آب/أغسطس الماضي.

وانخفض عدد العاطلين بواقع 1800 شخص ليصل إلى 74 ألفا و500 عاطل في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بـ 76 ألفا و300 في آب/أغسطس الماضي.

ولم يتغير معدل البطالة بين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 24 عاما، للشهر الثاني على التوالي في أيلول/سبتمبر الماضي وثبت عند 1ر1%.