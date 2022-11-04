أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبي للسيدات العام المقبل.

وتنطلق البطولة التي ستكون مؤهلة لكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، في خريف عام 2023، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومثلما يحدث في دوري الأمم الأوروبي للرجال، سيتم تقسيم منتخبات السيدات إلى مستويات بناء على تصنيفها العالمي، مع وجود صعود وهبوط للمستويات المختلفة.

وأكد يويفا وجود ثلاثة مستويات حيث تشارك المنتخبات في مجموعات تتكون من ثلاثة أو أربعة منتخبات من خلال كل مستوى من المستويات الثلاثة.

وقال ألكسندر سفيرين رئيس اليويفا "قلت هذا الصيف أننا سنواصل الاستثمار في كرة القدم النسائية، ونحن نفعل ذلك".

وأضاف "في أعقاب البطولة التاريخية لكأس أمم أوروبا للسيدات، حان الآن الوقت لمزيد من التطوير في كرة القدم النسائية على مستوى المنتخبات ، لقد قمنا بتأسيس نظام مفتوح وتنافسي ومستمر تكون فيه كل مباراة مهمة ، وهو انعكاس حقيقي للنموذج الرياضي الأوروبي".