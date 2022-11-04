لجأ المجلس المحلي بإحدى المدن اليابانية إلى بث جلساته على الهواء مباشرة بعد ورود أكثر من مائة شكوى من المواطنين حول نوم النواب خلال قراءتهم للكتب أثناء أحداث الجلسات.

وبدأ مجلس مدينة "إيشيكاوا" الواقعة بمقاطعة "شيبا" بث جلسته الافتتاحية عبر موقع "يوتيوب" وإظهار وجوه النواب الجالسين ومن يلقون الأسئلة بدلا عن التركيز على متحدثي المنصة فقط، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وأعرب رئيس المجلس ماتسوناجا أوسامي أن هذا الإجراء سيساعد النواب على اكتساب ثقة المواطنين مرة أخرى، كما عبر عدد من النواب عن ترحيبهم بهذا القرار الجديد.