ذكر تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب (باستثناء التداول خارج البورصة)، في الربع الثالث من العام الحالي سجل ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 1181 طنا.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى تزايد قوة الشراء لدى المستهلكين والبنوك المركزية.

وأضاف التقرير أن استهلاك المجوهرات وصل إلى 523 طنا، بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي على الرغم من التراجع المسجل في الاقتصاد العالمي المتدهور.

وانخفض الطلب على الذهب للاستثمار (باستثناء التداول خارج البورصة) في الربع الثالث بنسبة 47 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 124 طنا، ما يعكس رغبة ضعيفة بين بعض قطاعات المستثمرين.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي إمداد الذهب بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي ليسجل 1215 طنا، مشيرا إلى أن النمو الربعي السادس على التوالي في إنتاج مناجم الذهب وفر تعويضا بشكل جزئي لانخفاض مستوى لإعادة التدوير.