وضع علماء صينيون خريطة عالية الدقة لصخور القمر، والتي توفر معلومات مفصلة بشأن تكوين وتوزيع مواد على سطح القمر.

وتم إصدار خريطة القمر بمقياس رسم نسبي ( 1: 2500000)، وهي نتيجة دراسة استمرت 10 سنوات أجراها باحثون من جامعة شاندونغ والأكاديمية الصينية للعلوم ومؤسسات أخرى، حيث تصور الخريطة الخصائص والسمات الحجرية لـ 17 نوعا من الصخور القمرية.

وجمعت البعثات القمرية الصينية الأخيرة، والتي تشمل الدوران والهبوط وجمع عينات إلى الأرض، مجموعات بيانات متنوعة، والتي "وفرت مصادر أولية لجهود رسم الخرائط الصخرية"، وفقا لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة ((ساينس بوليتن)) في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويمكن استخدام الخريطة القمرية الجديدة لمزيد من البحث العلمي وتخطيط الاستكشاف وأخذ العينات واختيار مواقع العودة. وأشار الباحثون إلى أن الخريطة يمكن أن توفر أيضا مرجعا لرسم خرائط للكواكب الأخرى الشبيهة بالأرض في المستقبل.

وستنشر دار النشر الجيولوجي الصينية، النسختين الورقية والرقمية للخريطة باللغتين الصينية والإنجليزية