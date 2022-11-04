نشرت القوات الجوية لكوريا الجنوبية نحو 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات ستليز من طراز أف-35 أيه، في إجراء مضاد عقب رصد 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية الجمعة.



وذكرت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، إن الطائرات الحربية الكورية الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي (TAL) ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية.



وقالت الهيئة إن الجيش يراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي وتطورات الموقف بالتنسيق الوثيق مع القوات الأميركية مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعدادا لاستفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة، مشيرا إلى أن القوات الجوية احتفظت بـ 240 طائرة حربية مشاركة في مناورات «فيجيلات ستوم» المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية بحالة التأهب مع مشاركتها في المناورات المخططة لها.