استغل انشغال رجال الأمن بفض مشاجرة وهرب بالدورية لعدم توقيفه مع بقية المتشاجرين



عبدالله قنيص



احتجز مواطن في نظارة مخفر شرطة سعد العبدالله على خلفية قضية سرقة دورية وإتلاف مال الدولة الى جانب قضية فرعية متعلقة بتبادل اعتداء بالضرب.



وكان بلاغ ورد عن مشاجرة مساء امس ولدى انتقال رجال الأمن للتعامل مع البلاغ بمنطقة سعد العبدالله تمكن احدهما من الهرب بالدورية مستغلا انشغال رجال الأمن بفض المشاجرة لدي توقيف اللص من قبل قائد الدورية قام الجاني وهو مواطن بضرب رجل الأمن وهرب، ولكنه توقف إجباريا بفعل اصطدام الدورية بعمود إنارة خلال هروبه.