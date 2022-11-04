واحد من كل عشرة مسنين أمريكيين فوق الـ65 عاما مصاب بالخرف، في حين أن 1 من كل 5 يعاني من صعوبات في الإدراك، وفقا لما ذكرته صحيفة ((واشنطن بوست)) نقلا عن دراسة.

نُشرت الدراسة في 24 أكتوبر في مجلة ((جاما نيورولوجي))، وتحدّث الدراسة تقديرات عمرها 20 عاما عن عدد الأمريكيين المسنين المصابين بالخرف والضعف الإدراكي المعتدل.

بالنسبة للدراسة الحالية، نظر الباحثون في نتائج اختبار أُجري بين عامي 2016 و2017 على 3500 مشارك في الدراسة يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.

تشير النتائج إلى أن 10 بالمئة من المسنين في الولايات المتحدة البالغين 65 عاما أو أكثر يعانون من الخرف، بينما يعاني 22 بالمئة من ضعف إدراكي خفيف، حيث تتدهور الذاكرة والوظائف الأخرى. ويُعتقد أن حالة تدهور الذاكرة تحدث أثناء المرحلة الانتقالية إلى الخرف.

وأضافت الدراسة أن معدل الخرف أعلى بالنسبة لكبار السن الأمريكيين من أصل إفريقي مقارنة بنظرائهم. وفي حين أن 15 بالمئة من كبار السن السود يعانون من الخرف، كانت نسبة المعاناة من الخرف 11 بالمئة فقط من كبار السن البيض و10 بالمئة من كبار السن من أصل هسباني.