أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الأوروبي " يوروستات" انخفاض معدل البطالة لمستوى قياسي خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن استقر خلال الأربعة أشهر الماضية.

وتراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية من 7ر6% في آب/أغسطس الماضي إلى 6ر6% في أيلول/سبتمبر الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 3ر7% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 52 ألف شخص في آب/أغسطس ليصل إلى 10 ملايين و988 شخص.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 6ر14% في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بـ 4ر14% في آب/أغسطس الماضي. وثبت معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي عند 6% في أيلول/سبتمبر الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب أقل من 25 عاما من 3ر14% إلى 6ر14% في أيلول/سبتمبر الماضي.