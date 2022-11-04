عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وزارة التربية اثنتين من الشركات المؤهلة لتوريد المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وهما شركة المخابز الكويتية وافر، وشركة مخبز وحلويات الفيصل.



وأشارت «التربية» في قرار لها حول هذا الأمر- تلقت «الأنباء» نسخة منه - إلى «أنه تم اعتماد الشركتين بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تأهيل الشركات لتوريد المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، منوهة إلى أن المنتجات المعتمدة هي فطيرة بالجبن وفطيرة بالزعتر وفطيرة جبن بالزعتر وصفيحة زعتر».