طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإجلاء جميع سكان منطقة خيرسون بشكل سريع، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية للاجئين القادمين من أوكرانيا.



وقال بوتين - في حوار مع مجموعات من المتطوعين الجمعة بمناسبة عيد الوحدة الوطنية: «يجب إجلاء جميع سكان خيرسون وبشكل سريع»، مؤكدا أن بلاده ستساعد كل اللاجئين القادمين من خاركيف أو من أي منطقة في أوكرانيا.



وأضاف: «بحثنا استعادة منطقة دونباس، بما في ذلك ماريوبول»، منوها بأن ماريوبول مدينة روسية قديمة وهناك عمل يتعين القيام به فيها.

وأكد الرئيس الروسي أنه تمت تعبئة 318 ألف شخص ضمن التعبئة الجزئية، موضحا أنه جرى إرسال 49 ألفا منهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا.



وقال الرئيس بوتين بهذا الشأن: «إن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا لا يتراجع، حيث وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص، من بينهم 49 ألف فرد يقومون بمهام قتالية في أوكرانيا حاليا بينما لايزال الباقون يشاركون في التدريبات».



وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن بوتين وقع قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة. وأوضحت الوكالة أن القانون يستثني المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب.



وفي سياق متصل، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لـ «كوزما مينين ودميتري بوجارسكي» في الساحة الحمراء بوسط موسكو بمناسبة عيد الوحدة الوطنية الروسي.



وشارك في المراسم ممثلون عن المنظمات الشبابية ومنظمات المتطوعين بجانب مسؤولين رسميين.



وفي سياق آخر، قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن موسكو لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، لكنها لا تقبل لغة الإملاءات.



وأضافت ماتفيينكو - حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية - أن روسيا لا تسعى لأن تكون قوة جديدة مهيمنة لأن هذا النهج طريق مسدود، مشيرة إلى أن موسكو تدافع عن حقها وحق جميع الدول العالم في التنمية الحرة.



وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي ضرورة بدء حوار متساوي بين المراكز الجديدة للنظام العالمي متعدد الأقطاب والغرب حول المستقبل المشترك.



ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدڤيديڤ أن بلاده لا تحتاج إلى أراض أجنبية، مشددا على أن روسيا تحارب من أجل شعبها وتاريخها.



وفي الأثناء، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن كبار الديبلوماسيين من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ناقشوا سبل مساعدة أوكرانيا في صد الهجمات الروسية على بنيتها التحتية المدنية واتفقوا على الحاجة إلى آلية تنسيق.



وأبلغ المسؤول الصحافيين «ناقشوا (الديبلوماسيون) احتياجات أوكرانيا مع قرب حلول فصل الشتاء واتفقوا على ضرورة وجود آلية تنسيق ضمن مجموعة السبع لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية للطاقة والماء والدفاع عنها». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «هذا أمر سيكون محط التركيز الأساسي للمجموعة في الأيام والأسابيع المقبلة».