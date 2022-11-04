يعرف معظم أصحاب الشركات الآن - خاصة بعد جائحة كورونا - أن إنجاز بعض المهام لا يستلزم تواجد الموظفين في مكان العمل، بل من الممكن أن يقوم الموظفون المستقلون بكل المهام المطلوبة وهم في منازلهم، دون حاجة لإهدار الوقت في التنقل من وإلى مكان العمل.

وعلاوة على ذلك أصبح بإمكان أصحاب الشركات الآن إيجاد أفضل المواهب، دون التقيد بتوظيف الأشخاص الذين يعيشون في أماكن قريبة من الشركة أو في نفس المدينة أو الدولة، فالعمل الحر يوفر للشركات ميزة توظيف مواهب من دول أخرى.

ولأن الكثير من الشركات تواجه صعوبة في العثور على الموظفين المستقلين الذين يلبون معاييرها، يستعرض هذا التقرير سبعة أشياء يجب أن يضعها المديرون في اعتبارهم من أجل اختيار أفضل الموظفين المستقلين.

1- مهارات التواصل

- إيجاد موظف مستقل يجيد التواصل ويجيد التعامل مع تقنيات التواصل، لا يقل أهمية عن التأكد من امتلاكه المهارات والخبرات اللازمة للعمل.

- إذ يحتاج أصحاب الشركات إلى توظيف أشخاص موثوقين، ويتواجدون عند الحاجة إليهم، ومن المؤشرات الدالة على توافر ذلك في العاملين عن بعد سرعة ردهم على الرسائل.

2- الخبرات والمهارات اللازمة

- يمكن التحقق من مدى كفاءة الموظفين المستقلين، من خلال فحص تعليقات العملاء الآخرين على عملهم، فهناك الكثير من المنصات التي يترك بها العملاء تعليقاتهم على تجربتهم مع الموظفين المستقلين.

3- مدة العمل

- يبحث بعض الموظفين المستقلين عن العمل مع عملاء لفترات طويلة الأجل، بينما يبحث آخرون عن عملاء يعملون معهم لوقت محدد حسب المشروع.

- لذلك من المهم أن يضيف صاحب العمل مدة المشروع في الوصف الوظيفي، حتى يضمن جذب الموظفين المناسبين.

4- الالتزام بالمواعيد النهائية

- يعد هذا العامل مهماً للغاية عند البحث عن موظفين مستقلين؛ إذ يحتاج أصحاب الشركات إلى موظفين موثوقين لا يؤخرون العمل، بالإضافة إلى قيامهم بمراجعة العمل قبل إرساله لضمان عدم وجود أخطاء به.

- في بعض الأحيان يصعب إنجاز العمل في الوقت المحدد، لكن الموظف المستقل الموثوق يطلب عادة وقتاً إضافياً للعمل قبل الموعد النهائي.

5- المرونة

- من المهم أن يتأكد صاحب العمل من أن الموظفين المستقلين يتحلون بالمرونة، بالإضافة إلى استعدادهم للتكيف مع ظروف العمل المختلفة، والعمل مع موظفين مستقلين آخرين لضمان إنجاز المشروعات بنجاح.

6- السيرة الذاتية

- من المهم أن تكون السيرة الذاتية للمتقدم للوظيفة مفصلة، بحيث تشرح بوضوح مهاراته وخبراته في الوظائف المماثلة التي شغلها.

- تتضمن أفضل السير الذاتية أيضاً الأدوات التي يستخدمها الموظفون المستقلون في العمل، كما يضع بعضهم نماذج من عملهم السابق.

7- متوسط الأجور

- في حين يمكن أن يوفر أصحاب الشركات المزيد من الأموال من خلال التعاون مع موظفين مستقلين بدلاً من دفع رواتب ثابتة لموظفين بدوام كامل، لكن يجب أن يضعوا في اعتبارهم أيضاً أن متوسط الأجور يختلف في العمل الحر من موظف لآخر.

- يحصل الموظفون المستقلون الذين يعملون في الصناعة منذ فترة طويلة على سبيل المثال على أجر أكبر من أولئك الذين بدأوا العمل منذ فترة قصيرة.

- لذلك من المهم أن يحدد أصحاب الشركات الميزانية التي سينفقونها على أجور العمال المستقلين، ويختارون أفضل الموظفين بناءً على هذه الميزانية.