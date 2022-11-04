ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة تزامنًا مع تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية، جنبًا إلى جنب مع تراجع الدولار الأمريكي.

وصعدت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بنسبة 1.87% إلى 1.03 تريليون دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

وارتفعت البيتكوين - أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية - 1.60% إلى 20581.50 دولار، في الساعة 12:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وزادت أيضًا الإيثريوم بنسبة 2.22% إلى 1578.10 دولار، كما ارتفعت الريبل 7.22% إلى 49.12 سنت، وصعدت بينانس 6.08% إلى 350.99 دولار.

وبحسب "كوين ديسك"، وافق البنك المركزي السنغافوري على ترخيص مبدئي لوحدة محلية تابعة لشركة إدارة الأصول المشفرة في هونج كونج "هاش كي جروب" HashKey Group، على أن تتمكن الشركة من تقديم خدمات إدارة الأصول الرقمية في سنغافورة بمجرد الحصول على الترخيص.



