انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الجمعة، حيث يقيم المستثمرون مخاطر تذبذب إمدادات الطاقة من فرنسا في ظل أزمة نقص الغاز الروسي في المنطقة.

وأصدرت شركة الكهرباء الفرنسية تحذيرًا آخر بشأن أسطولها النووي المتعثر، كما خفضت توقعاتها لإنتاج الطاقة النووية لعام 2022، مستشهدة بأعمال إصلاح في بعض مفاعلاتها أدت إلى تقليص الإنتاج في الأسابيع الأخيرة.

وتُعد فرنسا مصدرًا هامًا للطاقة في المنطقة الأوروبية، كما تعتبر صحة أسطولها النووي أمرًا حيويًا في مساعدة الدول المجاورة على تحمل أزمة الطاقة بعد قطع إمدادات الغاز من قبل روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم ديسمبر بنسبة 1.75% إلى 123.25 يورو لكل ميجاواط، في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، متخلية عن مكاسب سابقة في الجلسة.

كما هبطت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في فرنسا تسليم يناير، عقب ارتفاعها بما يصل إلى 24% في وقت سابق من التعاملات.



