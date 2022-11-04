بعد خسائر بلغت 6 تريليونات دولار وخيبة أمل طالت لما يقرب من عامين، أدت التكهنات بأن الأسهم الصينية قد وصلت أخيرًا إلى القاع لارتفاع هائل هذا الأسبوع.

وضعت موجة من العناوين الرئيسية "الصديقة" للسوق، إلى جانب حديث لم يتم التحقق منه حول استعداد الصين للخروج من سياستها الصارمة "صفر كوفيد" التي قوضت النمو الاقتصادي، مؤشر Hang Seng China Enterprises على المسار الصحيح لأفضل أسبوع له منذ العام 2015.

بقيادة الأسماء التكنولوجيا الكبرى، ارتفع المؤشر بما يصل إلى 8.8% اليوم الجمعة، حيث أفادت "بلومبرغ نيوز" عن إحراز تقدم في الجهود المبذولة لمنع شطب مئات الأسهم الصينية من البورصات الأميركية.

يراهن المضاربون على أن بعض أدنى التقييمات في العالم قد جعلت الأسهم الصينية مهيأة للارتفاع عند أي تلميح لأخبار جيدة.

لقد بثت "مصانع" الشائعات تفاؤلًا قويًا في الأسواق الصينية المحاصرة، حيث كان المستثمرون يبحثون عن أسباب لإحياء شهيتهم للأسهم. ويبدو شهر نوفمبر وكأنه يغير قواعد اللعبة بعد أربعة أشهر متتالية من الخسائر في المؤشرات الرئيسية، التي بلغت ذروتها مع حصول الرئيس شي جين بينغ على ولاية جديدة في مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي أثار مخاوف المستثمرين.

انتعش مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ، الذي كسب نحو 10٪ هذا الأسبوع، ليحقق أفضل مكاسب منذ 2011. وقفز مؤشر CSI 300، وهو المؤشر القياسي لأسهم البر الرئيسي في الصين، بأكثر من 3٪ اليوم الجمعة.

حصلت الآمال في إعادة فتح محتمل للاقتصاد على مزيد من الدعم، حيث قال تقرير "بلومبرغ نيوز" اليوم الجمعة، إن الصين تعمل على خطط لإلغاء نظام يعاقب شركات الطيران على نقل حالات مصابة بالفيروس إلى البلاد. وكانت الأسهم المرتبطة بإعادة الفتح، مثل Li Ning و Haidilao International Holding، من بين أكبر الرابحين في السوق.

وارتفعت أسهم عملاقتي الإنترنت Alibaba و Tencent بنسبة 10% على الأقل لكل منهما في جلسة اليوم الجمعة. ومن المقرر أن يغادر العشرات من مفتشي مجلس الرقابة المحاسبية للشركات العامة في الولايات المتحدة هونغ كونغ في نهاية هذا الأسبوع، في وقت أبكر من الموعد الأصلي في منتصف نوفمبر، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لـ "بلومبرغ نيوز"، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

قال ويلر تشين، المحلل في فورسيث بار آسيا المحدودة: "مع وجود العديد من الأحاديث الإيجابية في السوق، تشهد المؤشرات ارتفاعًا مريحًا، هناك الكثير من الشائعات.. لم يتم تأكيد أي شيء.. لكن الأشخاص يشترون هذه النصائح"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

انتشر التفاؤل في أسواق العملات أيضاً، حيث ارتفع اليوان في الخارج بأكثر من 1%.