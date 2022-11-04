أعلنت البلدية عن فتح باب التقديم للتأهيل المسبق لكافة المستثمرين ممن تنطبق عليهم شروط التأهيل الراغبين في التأهل لتقديم عطائهم للمزايدة (تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء - الكورنيش)، وذلك بناء على تكليف مجلس الوزراء للبلدية بالمضي قدما في طرح المشاريع التنموية في البلاد، وسعيا لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين الراغبين بالمشاركة في المشاريع التنموية وتشجيعا لمشاركة القطاع الخاص فيها.

وحتى يتسنى للبلدية تصنيف وتأهيل المستثمرين المتقدمين بما يتناسب واحتياجات المشروع يرجى من الشركات الراغبة بالتقديم الدخول على الرابط التالي:

https://kmapi.baladia.gov.kw/comp_reg/ home.aspx

ودفع رسوم كراسة التأهيل وقدرها (200 دينار كويتي فقط لا غير) لشراء وتحميل استمارة التأهيل الخاصة بالمشروع والنماذج الواردة فيها ومن ثم تعبئة تلك النماذج وتقديمها من خلال الموقع الإلكتروني ابتداء من تاريخ 30/10/2022 هذا وستستمر فترة التقديم للتأهيل المسبق للمستثمرين إلى تاريخ 2/3/2023.

٭ تاريخ بداية التقديم للتأهيل المسبق2022/10/30.

٭ تاريخ إغلاق التقديم للتأهيل 2023/3/2.

٭ بداية إجراءات تقييم التأهيل المسبق 2023/3/5.

٭ الإعلان عن المستثمرين المؤهلين 2023/4/4.

٭ الإعلان عن طرح مزايدة المشروع سيتم الإعلان عنها لاحقا.

يرجى من المتقدمين تعبئة النماذج المخصصة للتأهيل وإرفاق أي مستندات مطلوبة وتقديمها خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية الكويت.

علما أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات سيكون بتاريخ 2022/11/17 وسوف يتم عقد الاجتماع التمهيدي بتاريخ 2022/11/30 للرد على الاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني للمشروع أدناه والمقدمة من الشركات والتحالفات الراغبة بالتأهيل للمشروع.

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