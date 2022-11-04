أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (19-2022/2023) بشأن توفير خدمة الرسائل القصيرة المحلية (SMS) لمستخدمي منصة «متى» للمواعيد الحكومية للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وذلك طبقا للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم 4، وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

الطرح: الأحد 6/11/2022.

الاجتماع التمهيدي: يوم الثلاثاء 15/11/2022 بمقر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدور الأرضي الساعة 10 صباحا، للاستفسار: بدالة 1888810، هاتف نقال: 99777260.

الإقفال: الخميس 24/11/2022 الساعة الثانية عشرة ظهرا، قصر السيف العامر بوابة رقم 4.

السعر: 75 دينارا غير مسترجعة.

وتسري العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فض المظاريف، هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره 2% من قيمة العطاء على ان تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط:

1- شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول.

2- شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سارية المفعول.

3- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (رقم الجهة المدني) سارية المفعول.

4- شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.

5- كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء الكراسة.

للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات: بدالة 1800008 - داخلي 2346 - 3181.

وترسل الاستفسارات على فاكس: 22221361 - 22221417.