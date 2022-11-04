عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي، تمديد ساعات العمل في مركز سعد العبدالله (قطعة 5) خلال الفترة المسائية لتصبح حتى 12 مساء بدلا من الساعة 9 مساء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 6 الجاري.

وبين د.العجمي في تصريح لـ «الأنباء» أن الهدف من زيادة ساعات العمل خلال هذه الفترة هو تخفيف الضغط على مركزي سعد العبدالله الصحيين في القطعتين «2 و10»، واللذين يواجهان زيادة في عدد المراجعين خلال هذه الفترة، فضلا عن السعي لتخفيف الضغط على مستشفى الجهراء والتسهيل على المراجعين.

وشدد على أن منطقة الجهراء الصحية تعمل على قدم وساق لتذليل كل العقبات من أمام المرضى والمراجعين بدعم من وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا.