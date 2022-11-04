بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، العملية السياسية في سورية، خلال زيارة يجريها إلى تركيا بحسب موقع تلفزيون سورية.

وقال بيدرسون، في تغريدة عبر تويتر، إنه ناقش مع أوغلو، وممثل تركيا لدى الأمم المتحدة، السفير سادات أونال، ومسؤولين آخرين «جميع الجوانب المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك تدابير بناء الثقة وفق مبادرة خطوة مقابل خطوة» التي يعتمدها بيدرسون في محاولة لإيجاد خرق في العملية السياسية التي لم تتقدم أي خطوة للأمام.

وأعرب المبعوث الأممي عن «تقديره لتلقي مهمته الدعم من تركيا».

من جانبه، غرد وزير الخارجية التركي بالقول إنه «ناقش التطورات الأخيرة في سورية مع المبعوث الأممي»، مؤكدا على دعم بلاده للعملية السياسية في سورية.

وفي آخر إحاطة له بمجلس الأمن، في 25 أكتوبر الماضي، قال المبعوث الأممي إن «الصراع العسكري في سورية لا يزال نشطا وسط جمود استراتيجي في العملية السياسية»، مضيفا ان «العملية السياسية للأسف لم تحقق النتائج المرجوة للشعب السوري» وان الحل السياسي أبعد ما يكون عن التحقيق، رغم انه «السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، لكن للأسف ما زلنا حتى الآن بعيدين عن هذا الهدف، وهناك تحديات ديبلوماسية وحقائق صعبة على الأرض تجعل التقدم نحو حل شامل أمرا صعبا».