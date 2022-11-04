مع دخول كل موسم شتاء لا هم للسوريين سوى البحث عن وسيلة لتأمين وسائط التدفئة من كسوة ومن مازوت أو حطب أو أي وسيلة تبعد عنهم برد الشتاء الذي غالبا ما يكون قارسا.

وأدى ارتفاع الأسعار المستمر والهستيري كما يصفه سكان العاصمة، إلى بحث الناس عن وسائل تقليدية أو جديدة للتدفئة في ظل قلة كمية المحروقات خصوصا المازوت المدعومة أو التي تمنح عبر البطاقة الذكية، وغلاء أسعار المحروقات في السوق السوداء.

ورغم اعتماد العديد من العائلات على الحطب أو وسائل التدفئة الحديثة عبر الغاز أو ما أطلق عليها «صوبيا السبيرتو»، مازالت مدافئ المازوت هي الأكثر فاعلية وانتشارا وتفضيلا لدى السوريين.

ويبدأ سعر لتر المازوت في سورية من 2500 ليرة سورية بحسب الأسعار الرسمية، إلا أنه يتراوح بين 5000 ليرة و8000 ليرة في الأسواق السوداء ما يجعل تأمين المازوت مكلفا جدا في الأيام الحالية على معظم قاطني المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق. خاصة ان الكميات المخصصة لكل عائلة من المازوت المدعوم عبر البطاقة الذكية لا تتجاوز 50 ليترا قد لا تكفي سوى لعدة أيام قليلة من أيام الشتاء البارد الذي قد يمتد لأربع شهور.

وبالطبع لم يكن حال أسطوانات الغاز أفضل، حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 150 ألف في السوق الحر، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى نحو 210 آلاف ليرة الأمر الذي ضاعف من ارتفاع الأسعار.

وقال رضوان كيوان، أحد العاملين في مجال بيع المازوت الحر أو ما يسمى السوق السوداء، إن أسعار المازوت بدأت بالارتفاع منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، حيث بدأت بعض العائلات تشتري المازوت قبل ارتفاع أسعاره أو فقدانه من الأسواق مع دخول الشتاء.

وأضاف في حديث مع موقع «تلفزيون سورية» أن سعر المازوت النظيف لديه يبدأ من 7 آلاف ليرة في الأوقات الحالية، ويمكن أن يصل لـ 8.5 آلاف ليرة في شهري ديسمبر ويناير، حيث يشتد البرد مع دخول ما تسمى بـ «مربعانية الشتاء» ويزداد الطلب.

وبذلك يتراوح سعر غالون المازوت ذو (20 ليترا) بين 135 ألف ليرة و160 ألف ليرة، وهو لا يكفي لأكثر من 10 أيام بالحد الأدنى.

وهذا يعني أن شراء غالون مازوت واحد في سورية يكلف الموظف الحكومي أكثر من مرتب شهر ونصف، ولا يكفي تدفئة منزل باستخدام مدفأة واحدة لأكثر من 10 أيام.

وأشار كيوان إلى أن المازوت يختفي أحيانا من السوق الحر فجأة، ثم يعود مجددا ولكن بأسعار أعلى من 500 ليرة إلى 1000 ليرة.

من جانبه، قال عامر الجزائرلي: إن «السوري اليوم بأكثر حالات بؤسه، فبعد أن انتهى شهر الالتزامات الأكبر «سبتمبر»، حيث يضطر فيه المواطن لتأمين المستلزمات المدرسية والجامعية لأبنائه، ناهيك عن كونه موسم المونة، جاء موسم المازوت.

وأضاف لذات الموقع: أن متوسط راتب الموظف في سورية سواء قطاع حكومي أو خاص وفي احسن الحالات لا يتعدى 220 ألف ليرة في الشهر، وهذا المبلغ لا يكفي فعليا لـ 10 أيام.

وأكد قائلا: «أجريت حسبة بسيطة لكلفة المازوت للشتوية المقبلة، خصوصا أن شراءه الآن أفضل من الأشهر المقبلة حيث سيرتفع سعره، ويصبح شراؤه أصعب، وتوصلت إلى أنني بحاجة إلى رواتب 30 إلى 36 شهرا حتى أستطيع شراء مازوت الشتاء».

وتابع أن العائلة وسطيا بحاجة إلى 250 إلى 450 لترا في الشتاء في المتوسط حتى تكفيها مع ترشيد الاستهلاك واقتصار الأمر على مدفأة واحدة للجميع، وترشيد الاستحمام الذي يعتمد كذلك على المازوت لتسخين المياه.

وأشار إلى أن البطاقة الذكية تعد بإعطائنا مخصصات شهرية أو دورية من المازوت لكننا لم نحصل على أي شيء من ذلك حتى الآن، كحال الكثير من السوريين وبعضهم لم يحصل حتى على مخصصاته من المازوت عن العام الماضي.