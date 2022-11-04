نظمت السلطات في إيران مسيرات في ذكرى الاستيلاء على السفارة الاميركية في طهران عام 1979 في الوقت الذي تحاول فيه المؤسسة الدينية، التي تحكم الجمهورية الإسلامية منذ ذلك الحين، إخماد احتجاجات تجتاح البلاد وتدعو إلى إسقاطها.

واقتحم طلاب ايرانيون السفارة بعد فترة وجيزة من سقوط الشاه الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة، واحتجزوا 52 أميركيا رهائن هناك لمدة 444 يوما.

وتناصب كل دولة الأخرى العداء منذ ذلك الحين، وفي الوقت الذي حثت فيه السلطات الإيرانية قوات الأمن على القضاء بسرعة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي امتدت إلى جميع طبقات المجتمع، ظهرت توترات ثنائية جديدة.

وانتقد الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد يوم واحد من تعهده "بتحرير إيران".

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة شارك فيها عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد في "اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة العالمية". ورددت الحشود هتاف "الموت لأميركا" ووصفت العدو اللدود لإيران بأنها تجسيد للشيطان.

وحمل تلاميذ المدارس لافتات مؤيدة لاقتحام السفارة ولوحوا بالأعلام الإيرانية.

وأفاد حساب (تصوير 1500)، الذي يحظى بعدد كبير من المتابعين على تويتر، بخروج احتجاجات في مدن زاهدان وخاش وسرافان في إقليم سيستان وبلوخستان والذي يعيش فيه معظم أبناء أقلية البلوخ السنية في إيران.

ودعا رجل دين سني بارز لطالما انتقد القيادة الدينية لإيران إلى إجراء استفتاء للخروج من الأزمة الحالية.

وقال مولوي عبد الحميد خلال خطبة صلاة الجمعة في زاهدان وفقا لفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "عليكم أن تحلوا مشكلتكم مع هذه الأمة التي أعطتكم يوما الشرعية التي تحكمون بها اليوم. غالبية الناس غير راضين الآن. إذا كنتم لا تتفقون معي، فقوموا بإجراء استفتاء عادل تحت إشراف مراقبين دوليين".

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إن عددا غير محدد من الأشخاص أصيبوا في اشتباكات هاجم فيها محتجون مبنى حكوميا في خاش وأحرقوا عدة سيارات ففتحت قوات الأمن النار.

كما نشرت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه يظهر بنكا محترقا وواجهات متاجر متضررة في خاش بعد الاضطرابات، مع تصاعد أعمدة من الدخان الأسود من أحد المباني.

وأظهر مقطع مصور بثه (تصوير 1500) متظاهرين هناك يرشقون قوات الأمن بالحجارة بينما سُمع دوي طلقات نارية.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ايرنا) الرسمية بأن عددا من رجال الشرطة أصيبوا في الاشتباكات.

في غضون ذلك، قال الرئيس الاميركي جو بايدن إن المتظاهرين سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.

وذكر الرئيس الأمريكي في كلمة خلال حملة انتخابية في كاليفورنيا، بينما تجمع عشرات المتظاهرين خارج مكان الحملة حاملين لافتات تدعم المحتجين الإيرانيين "لا تقلقوا، سنُحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريبا جدا".

ووصف الرئيس إبراهيم رئيسي المحتجين "بالخونة المخادعين"، مضيفا "أقول لبايدن إنه تم تحرير إيران قبل 43 عاما".

كما اتهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بايدن بالنفاق. وكتب على تويتر يقول "أيد البيت الأبيض بشكل متزايد العنف والإرهاب في أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا في إيران، بينما يحاول في الوقت نفسه الوصول لاتفاق نووي".

وفي وقت لاحق، قال البيت الابيض ان بايدن كان يقصد من تصريحه حول "تحرير ايران" مجرد التضامن مع المتظاهرين.