اتّهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية وقائد كبير في الجيش بالتخطيط لمحاولة اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابته.

وقال خان للصحافيين في لاهور في أول ظهور علني له منذ نقله إلى المستشفى بعد محاولة الاغتيال الفاشلة "قرر هؤلاء الثلاثة قتلي".

ونفت الحكومة أي تورّط لها في محاولة الاغتيال، وألقت باللوم فيها على مسلح مدفوع باعتبارات دينية.

و اندلعت احتجاجات متفرقة في أنحاء باكستان بعد صلاة العصر يوم الجمعةمع إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في العديد من المدن للسيطرة على الحشود، فيما قال خان أن خصومه أرادوا اتهامه ب"تدنيس الدين" ثم الإلقاء باللوم بقتله على شخص متطرف دينيا.

ولم يقدم خان أي دليل يدعم مزاعمه، وتابع للصحافيين "أصبت برصاص في ساقي. كان هناك رجلان. لو تصرّفا بشكل متّسق أكثر، لما نجوت".

وأضاف "قبض على واحد منهما ووصف بأنه متعصب ديني. لم يكن متعصبا دينيا، كانت هناك خطة متقنة وراء ذلك".

وأكّد خان أنه سيستأنف "المسيرة الطويلة" إلى العاصمة بعد أن يتعافى من جروحه.

وقال "أصابت رصاصة الجزء العلوي من ساقي، ومرت رصاصة قرب الشريان الرئيسي وتوقفت أخرى قربه" واصفا نجاته بأنها "رحمة من الله".

وختم "في اليوم الذي أتعافى فيه، سأنزل إلى الشارع مجددا".

من جهته، قال وزير الداخلية رانا ثناء الله في مؤتمر صحافي الجمعة إن الهجوم "حالة واضحة جدا من التطرف الديني. المزاعم التي أدلى بها المتهم في الفيديو مقلقة جدا ومخيفة".

ورد حزب خان بالتنديد ب"مؤامرة" واتهام الحكومة وجنرال في الجيش بتدبير الهجوم.