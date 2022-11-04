قال متحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إن ما لا يقل عن 3 جنود قتلوا في هجوم تعتقد السلطات بأن عناصر من تنظيم القاعدة نفذته بمحافظة أبين في جنوب البلاد.

وقال المتحدث محمد النقيب لـ «رويترز» إن الهجوم وقع في مديرية المحفد في شرق أبين، حيث انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين عسكريتين، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر.

كانت السلطات الأمنية بمديرية المحفد قد أعلنت حالة الطوارئ، وحظر التجول ليلا ابتداء من يوم الثلاثاء الفائت بعد تصاعد هجمات عناصر تنظيم القاعدة على القوات الأمنية، كما دفع المجلس الانتقالي تعزيزات عسكرية إضافية إلى المحفد.

وهذا الهجوم هو الأول على قوات الأمن خلال نوفمبر الجاري في أبين، والرابع خلال أكثر من شهر. كما يأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم الإرهابي في سبتمبر الماضي بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.