حاول الرئيس الأميركي جو بايدن إنقاذ الديموقراطيين من هزيمة في انتخابات منتصف الولاية، بعد ساعات من خطاب دراماتيكي وصف فيه الانتخابات بأنها لحظة حاسمة بالنسبة إلى الديموقراطية الأميركية.

وزار بايدن ولايات نيو مكسيكو وكاليفورنيا وإلينوي، قبل أن ينهي السبت في بنسلڤانيا تنقلاته الكثيرة في المعركة الانتخابية الحاسمة.

وأمضى الرئيس الكثير من الوقت في حملته الانتخابية في مناطق تعتبر معاقل الديموقراطيين - مثل كاليفورنيا - ما يشير إلى اعتماد الحزب سياسة دفاعية.

من جهته، انتقل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي لايزال يتمتع بقبضة قوية على الحزب الجمهوري، إلى مرحلة الهجوم. وخلال تجمع في ولاية ايوا لم يبق ترامب الكثير من الشكوك في ما يتعلق بخططه السياسية وقال لمؤيديه «سأترشح على الأرجح» للانتخابات. وأضاف: «استعدوا، هذا كل ما يمكنني قوله. سوف نستعيد أميركا، والأهم من ذلك، في العام 2024 سوف نستعيد بيتنا الأبيض الرائع».

وأضاف ترامب أنه في غضون ذلك سيكون 2022: «العام الذي سنستعيد فيه الكونغرس، وسوف نستعيد مجلس الشيوخ».

وترجح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بمجلس النواب وربما مجلس الشيوخ. حاليا، يحظى الديموقراطيون بغالبية ضئيلة في المجلسين، لكن الحزب خسر شعبيته بسبب سخط شعبي من التضخم المرتفع.

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن 3 مصادر مطلعة، بأن الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجري مشاورات بشأن اختيار 14 الجاري موعدا للإعلان عن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وذكر التقرير أن ترامب لم يحسم قراره بشأن التوقيت، وأن الموعد غير مؤكد.