برنامج عمل الحكومة سيعكس إستراتيجية لدعم المتقاعدين وتحقيق استدامة "التأمينات"

مريم بندق

أعلن وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد انه سيعمل علي تحقيق مسطرة العدالة بين الجميع في الرواتب ، كاشفا عن أن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1000 دينار من الأمور المستحقة إلى جانب الفئة المحتاجة والتي تمر بظروف معيشية صعبة.

وأوضح الرشيد في تصريح لتلفزيون المجلس، مايخص موضوع المتقاعدين فقد حققنا مكسب كبير عندما تم إقرار قانون تغطية العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات ، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقديم خدمات أكثر للمتقاعدين مشيرا إلى عدة خيارات في هذا الجانب.

وأكد ان برنامج عمل الحكومة سيعكس من خلاله أستراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق ايضا استدامة مؤسسة التأمينات.

وجدد التأكيد علي تعهد الحكومة بدراسة كل الاوضاع المعيشية لكل المواطنين بعد وصول التضخم لنسبة مرتفعة نسبيا وتحقيق رفاهية المواطنين والتي ستعكسها الحكومة في البرامج المقبلة.